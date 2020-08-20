"Ливерпуль" примет "Лидс" в первом туре АПЛ сезона-2020/21

ТАСС, 20 августа. Действующий чемпион Англии по футболу "Ливерпуль" в первом туре нового сезона национального первенства 12 сентября дома сыграет с вернувшимся в элитный дивизион "Лидсом". Расписание матчей нового сезона опубликовано на сайте Английской премьер-лиги (АПЛ).

В первом туре 12 сентября также пройдут встречи "Кристал Пэлас" - "Саутгемптон", "Фулхэм" - "Арсенал", "Тоттенхэм" - "Эвертон", "Вест Бромвич" - "Лестер", "Вест Хэм" - "Ньюкасл". 14 сентября будут сыграны матчи "Брайтон" - "Челси" и "Шеффилд Юнайтед" - "Вулверхэмптон". Игры первого тура "Бернли" - "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" - "Астон Вилла" были перенесены, даты их проведения будут определены позднее.

Центральной встречей второго тура (19 сентября) станет противостояние "Челси" и "Ливерпуля", третьего (26 сентября) - "Ливерпуля" и "Арсенала". "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" сыграют 7 ноября и 6 февраля, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" проведут встречи 12 декабря и 6 марта.

Чемпионат завершится 23 мая 2021 года.