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Летние олимпийские виды спорта

Выборы президента Ассоциации гольфа России пройдут 15 сентября

Действующим президентом АГР является Виктор Христенко

ТАСС, 20 августа. Выборы президента Ассоциации гольфа России (АГР) состоятся 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба АГР.

Отмечается, что голосование будет заочным. В случае необходимости, 22 сентября будет проведен второй тур голосования.

Текущим президентом АГР является Виктор Христенко, он возглавляет организацию с 2015 года.

Голосование по вопросу избрания членов исполкома и членов контрольно-ревизионной комиссии АГР завершится 14 октября. Второй тур голосования, в случае необходимости, пройдет 21 октября.

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