Выборы президента Ассоциации гольфа России пройдут 15 сентября

ТАСС, 20 августа. Выборы президента Ассоциации гольфа России (АГР) состоятся 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба АГР.

Отмечается, что голосование будет заочным. В случае необходимости, 22 сентября будет проведен второй тур голосования.

Текущим президентом АГР является Виктор Христенко, он возглавляет организацию с 2015 года.

Голосование по вопросу избрания членов исполкома и членов контрольно-ревизионной комиссии АГР завершится 14 октября. Второй тур голосования, в случае необходимости, пройдет 21 октября.