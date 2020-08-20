"Енисей-СТМ" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по регби

ТАСС, 20 августа. Красноярский "Енисей-СТМ" победил на своем поле ЦСКА в матче восьмого тура Лига ставок - чемпионата России по регби. Встреча завершилась со счетом 26:14.

В другом матче дня "Красный Яр" (Красноярск) победил в гостях "ВВА-Подмосковье" из подмосковного Монино (24:21).

Турнирную таблицу возглавляет "Локомотив-Пенза", который набрал 31 очко, второе место занимает "Красный Яр" (30), далее идут "Енисей-СТМ" (28), "ВВА-Подмосковье" (26), новокузнецкий "Металлург" (24), казанская "Стрела" (16), "Слава" (11), ЦСКА (6), "Булава" (4) и "Богатыри" (0). Первые пять команд гарантировали себе участие в плей-офф.

Чемпионат России должен был стартовать в конце апреля, однако начало первенства было отложено из-за пандемии коронавируса, сезон начался 18 июня. Турнир проводится с соблюдением мер безопасности, арены могут быть заполнены не более чем на 10%, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции.

Регулярный чемпионат продлится до 28 августа. В турнире участвуют 10 клубов, каждая команда проведет по девять матчей, борьбу за медали в плей-офф продолжат шесть команд, две лучшие получат прямые путевки в полуфинал. Полуфиналы и финал чемпионата России пройдут в формате серии до двух побед и состоятся в апреле и мае 2021 года.