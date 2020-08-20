{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Худяков: "Тамбов" не видит проблем в отсутствии VAR на матче против "Зенита"

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 22 августа

МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков не видит никаких проблем в том, что в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Зенита" не будет работать система видеоассистента рефери (VAR). Об этом он сказал ТАСС.

Помимо матча "Зенит" - "Тамбов", система VAR не будет использоваться в еще одной игре четвертого тура РПЛ - "Химки" - "Ахмат".

"Честно говоря, первый раз слышу пока об этом, не видел еще эту информацию, - сказал Худяков. - В любом случае ничего страшного не вижу в этом. Мы уже играли без этой системы, в июле против "Cпартака", и выиграли 3:2. Поэтому с VAR или без VAR пройдет матч - без разницы".

Матч "Зенит" - "Тамбов" пройдет в Санкт-Петербурге 22 августа. Начало встречи - 18:00 мск.

Теги
Российский футбол
Летние олимпийские виды спорта
"Ростов-Дон" в десятый раз стал победителем женского Кубка России по гандболу
В финале ростовский клуб обыграл ЦСКА
Читать полностью