Сандлер принимает результаты выборов РФБ и будет претендовать на пост вице-президента

"Прежде всего, поздравляю Андрея Кириленко с победой - делегаты проголосовали за стабильность, я уважаю их выбор. Мы все участники общественного движения любителей баскетбола, каждый из нас находится на разных уровнях от уличного до профессионального, мы должны научиться высказывать свою точку зрения и делать свой выбор, а также создавать инструменты, которые смогут дать возможность сделать выбор каждому из нас в той или иной форме, - сказал Сандлер. - Возможно, и я очень надеюсь, мы к этому придем. На сегодняшний день я считаю эксперимент с дистанционными выборами в рамках общественной организации неудачным опытом, он ограничил каждого из нас, но, наверное, он законный. Несмотря на все, даже такая возможность пришлась кстати, и сейчас отчетливо мне видится форма, в которой мы будем объединяться и взаимодействовать в будущем".

Сандлер подчеркнул, что принимает результаты выборов. "Я полностью принимаю законную власть президента РФБ и исполкома, я не бунтарь и не сепаратист. Всю свою энергию я, как и прежде, буду направлять на развитие любимой игры, а захочет ли этим воспользоваться президент и члены исполкома - решать им, не мне. Я буду использовать все доступные и законные формы выражения как собственного мнения, так и мнения всех тех, кто оказал мне поддержку и выразил согласие с моими идеями и подходом, все будет направлено только на созидание, но ни о каком смирении в данном контексте речи не идет", - добавил он.

"Если федерация в ноябре захочет, как было объявлено, ввести должность вице-президента по работе с регионами, я буду на нее претендовать - считаю, данная должность должна иметь публичный выборный характер. Нужно исключить договорной сценарий, при котором ее отдадут в обмен на лояльность. Благодарю всех, кто отдал за меня свой голос", - заключил Сандлер.