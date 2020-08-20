Новиков: "Динамо" ожидает приобретения одного-двух футболистов

ТАСС, 20 августа. Московский футбольный клуб "Динамо" рассчитывает на приобретение одного-двух игроков до закрытия трансферного окна. Об этом в эфире "Матч ТВ" заявил главный тренер команды Кирилл Новиков.

"Мы хотим игроков, которые способны усилить нашу игру. Переговоры ведутся, но они идут тяжело. Усиление, на которое очень сильно рассчитываем, нам нужно хотя бы по той причине, что график игр ожидается весьма плотный. Одного-двух футболистов наверняка приобретем", - сказал Новиков.

"Динамо" в текущем чемпионате Тинькофф - Российской премьер-лиги после трех туров идет на втором месте, имея в активе семь очков. Бело-голубые одержали победы над екатеринбургским "Уралом" (2:0) и "Ростовом" (2:0), а также сыграли на своем стадионе вничью с "Ротором" (0:0). "Динамо" является единственным клубом в лиге, не пропустившим в текущем сезоне ни одного мяча.