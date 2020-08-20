"Монреаль" стал первым канадским клубом MLS, разрешившим зрителям прийти на стадион

ОТТАВА, 20 августа. /ТАСС/. "Монреаль" стал первым канадским клубом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS), который разрешил зрителям прийти на стадион после возобновления чемпионата. Об этом в четверг говорится в заявлении руководства клуба.

В нем отмечается, что в связи с продолжающейся пандемией нового коронавируса ближайший матч "Монреаля" с "Ванкувером" 25 августа смогут посетить не более 250 болельщиков. Именно такое ограничение по количеству человек на уличных мероприятиях действует сейчас в провинции Квебек, которую представляет в лиге этот канадский клуб.

"Мы хотели бы, чтобы стадион вновь полностью заполнился зрителями, то текущая ситуация диктует нам свои условия", - заявил президент "Монреаля" Кевин Гилмор.

На стадионе будут соблюдаться все необходимые меры предосторожности. Зрители старше 10 лет должны будут смотреть за игрой в масках.

Канаду в MLS представляют три команды из Канады - "Ванкувер", "Монреаль" и "Торонто".