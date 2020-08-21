{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Лидеру клуба НХЛ "Монреаль" Галлахеру потребуется операция на сломанной челюсти

Хоккеист точно пропустит оставшиеся матчи первого раунда плей-офф

ТАСС, 21 августа. Нападающему "Монреаля" Брендану Галлахеру необходима операция после перелома челюсти, который он получил в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба "Канадиенс".

Галлахер получил травму 20 августа в пятом матче серии первого раунда плей-офф с "Филадельфией" (5:3) после удара клюшкой со стороны защитника команды соперника Мэтта Нисканена.

Срок восстановления хоккеиста не сообщается, известно, что он точно не сыграет в оставшихся матчах серии первого раунда. Специальный орган НХЛ в пятницу вынесет решение о возможном наказании в отношении Нисканена.

"Монреаль" уступает в серии до четырех побед со счетом 2-3. 28-летний нападающий играет в первом звене и первой бригаде большинства "Монреаля", в девяти матчах плей-офф он набрал 4 (1+3) очка, единственную шайбу забросил в матче, в котором получил травму.

НБА
"Хьюстон" выиграл второй матч у "Оклахомы" в серии первого раунда плей-офф НБА
Шей Гилджес-Александер набрал 31 очко, у Джеймса Хардена 21 очко и 9 передач
Читать полностью