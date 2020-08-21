Лидеру клуба НХЛ "Монреаль" Галлахеру потребуется операция на сломанной челюсти

ТАСС, 21 августа. Нападающему "Монреаля" Брендану Галлахеру необходима операция после перелома челюсти, который он получил в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба "Канадиенс".
Галлахер получил травму 20 августа в пятом матче серии первого раунда плей-офф с "Филадельфией" (5:3) после удара клюшкой со стороны защитника команды соперника Мэтта Нисканена.
Here's the missed call / bloody mouth of #GoHabsGo Brendan Gallagher pic.twitter.com/lw1IX257DK— Here's Your Replay ⬇️ (@TheReplayGuy) August 20, 2020
Срок восстановления хоккеиста не сообщается, известно, что он точно не сыграет в оставшихся матчах серии первого раунда. Специальный орган НХЛ в пятницу вынесет решение о возможном наказании в отношении Нисканена.
"Монреаль" уступает в серии до четырех побед со счетом 2-3. 28-летний нападающий играет в первом звене и первой бригаде большинства "Монреаля", в девяти матчах плей-офф он набрал 4 (1+3) очка, единственную шайбу забросил в матче, в котором получил травму.