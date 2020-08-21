Лидеру клуба НХЛ "Монреаль" Галлахеру потребуется операция на сломанной челюсти

ТАСС, 21 августа. Нападающему "Монреаля" Брендану Галлахеру необходима операция после перелома челюсти, который он получил в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба "Канадиенс".

Галлахер получил травму 20 августа в пятом матче серии первого раунда плей-офф с "Филадельфией" (5:3) после удара клюшкой со стороны защитника команды соперника Мэтта Нисканена.