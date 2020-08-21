Степашин: "ВТБ-Арена" заслуженно получила право проведения игр сборной России по футболу

В пятницу Союз европейских футбольных ассоциаций объявил, что российская команда проведет на домашней арене "Динамо" все три матча: со сборной Сербии 3 сентября, с командой Турции 11 октября и со сборной Венгрии 14 октября. 19 августа президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что игры с участием сборной России пройдут без зрителей.

"Конечно, это [проведение матчей сборной России на стадионе "Динамо"] очень важно, особенно для болельщиков моего возраста, это намоленное место. Лучшие матчи сборной СССР до войны и после нее проводились здесь, здесь Льву Ивановичу Яшину вручался приз лучшему игроку мира ("Золотой мяч" - прим. ТАСС), здесь сборную Советского Союза чествовали как олимпийских чемпионов и чемпионов Европы. Думаю, что стадион "Динамо" заслужил это по делу", - сказал Степашин.

В предыдущий раз сборная России играла на стадионе "Динамо" 7 октября 2006 года в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы - 2008, сыграв вничью с командой Израиля (1:1). Степашин отметил, что возвращение сборной России на эту арену планировалось на два года раньше.

"Мы планировали, что сборная России перед чемпионатом мира сыграет здесь с командой Турции (встреча прошла на "ВЭБ-Арене" и завершилась вничью со счетом 1:1 - прим. ТАСС), но, к сожалению, тогда не успели достроить. Это тоже была позиция главного тренера сборной, который к "Динамо" тоже имеет отношение, он не только спартаковец, он был тренером нашей команды", - подчеркнул Степашин.