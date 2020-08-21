Поветкин оказался легче Уайта на 13 кг по итогам взвешивания

ТАСС, 21 августа. Российский боксер Александр Поветкин показал на взвешивании перед боем с британцем Диллианом Уайтом вес 101,6 кг. Об этом сообщает телеканал .

Уайт оказался тяжелее россиянина почти на 13 кг, показав вес 114,3 кг.

Поединок между Поветкиным и Уайтом пройдет 22 августа в Брентвуде на специально оборудованной площадке на открытом воздухе без зрителей. Победитель станет претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Всего в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.