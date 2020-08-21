Ефремов: решение "Иртыша" играть со "Спартаком-2" без зрителей не удовлетворило ФНЛ

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Мотивы принятого "Иртышом" решения провести домашний матч пятого тура Олимп - Футбольной национальной лиги со "Спартаком-2" без болельщиков не удовлетворили лигу. Об этом ТАСС сообщил президент организации Игорь Ефремов.

Матч пройдет 22 августа, начало в 17:00 мск. "Иртыш" проводит домашние игры в подмосковном Домодедове из-за реконструкции манежа в Омске, куда команда переедет в конце сентября. Ранее на официальном сайте клуба сообщалось, что игра пройдет со зрителями в количестве до 1 тыс. человек, однако затем это сообщение исчезло. Предыдущие две игры в Домодедове - против "Енисея" и "Чертаново" - также прошли без зрителей.

"Действующие на данный момент в Московской области правила позволяют омскому клубу допустить на матчи болельщиков, поэтому для нас тот факт, что "Иртыш" самостоятельно согласовал с полицией проведение матча со "Спартаком-2" без зрителей, стал неприятным сюрпризом. Потому что ранее руководители клуба заверяли нас, что зрители будут допущены, - сказал Ефремов. - Такое положение вещей лигу абсолютно не удовлетворяет, и об этом мы уже проинформировали "Иртыш". В дальнейшем ситуации с недопуском болельщиков на трибуны при наличии соответствующего разрешения от местных органов Роспотребнадзора будут взяты лигой на особый контроль".

Стадион "Авангард" в Домодедове также является домашним для столичного клуба ФНЛ "Велес", домашние игры которого в новом сезоне проходят со зрителями в рамках определенных ограничений. В пресс-службе "Велеса" сообщили ТАСС, что клуб продолжит допускать болельщиков на матчи.

Глава лиги не опасается, что на матч "Велес" - "Торпедо" 30 августа могут не допустить зрителей из-за возможного наплыва болельщиков из столицы. "Уверен, что этого не случится, потому что "Велес" показывает принципиально иной подход к этой проблеме", - подчеркнул Ефремов.