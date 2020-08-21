ФК "Иртыш" хотел сыграть со "Спартаком-2" при зрителях, но этого не разрешила полиция

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Полиция подмосковного города Домодедово не согласовала проведение матча пятого тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Иртыш" - "Спартак-2" в присутствии зрителей, хотя омский клуб хотел пустить болельщиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Иртыша".

Матч пройдет 22 августа, начало в 17:00 мск. "Иртыш" проводит первые домашние игры сезона в Подмосковье, первый матч в Омске запланирован на 27 сентября против "Факела", он состоится после завершения реконструкции манежа. Предыдущие две встречи в Домодедове - против "Енисея" и "Чертаново" - также прошли без зрителей. Президент "Иртыша" Сергей Новиков сообщил, что причинами этого стали отсутствие в Домодедове болельщиков его команды и необходимость соблюдения санитарного регламента. Кроме того, недопуск зрителей на игру с "Чертаново" обусловлен тем, что "Иртыш" в обратном случае остался бы без активной поддержки, так как фанаты болели бы за соперника из столичного региона.

"Полиция не согласовала проведение матча со "Спартаком-2" со зрителями, хотя мы хотели играть в их присутствии", - сообщили в пресс-службе.

Ранее на официальном сайте "Иртыша" сообщалось, что игра пройдет со зрителями в количестве до 1 тыс. человек. Однако затем это сообщение исчезло. Президент ФНЛ Игорь Ефремов сообщил ТАСС, что лига возьмет на контроль ситуацию с допуском болельщиков. При этом ФНЛ была недовольна решением "Иртыша" проводить игры в Домодедове без зрителей.