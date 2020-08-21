Международный олимпийский комитет воздержался от оценки действий Лукашенко

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный олимпийский комитет (МОК) не стал давать оценку действиям президента Белоруссии Александра Лукашенко после прошедших в стране выборов. Об этом говорится в заявлении МОК, которое было предоставлено ТАСС.

Лукашенко с 1997 года является главой Национального олимпийского комитета Республики Беларусь.

"МОК не имеет ни мандата, ни возможности изменять законы или политическую систему суверенной страны и поэтому не будет комментировать политические события в какой-либо стране", - говорится в заявлении МОК.

В Белоруссии, где 9 августа прошли выборы президента, более недели проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали несколько десятков стражей порядка и протестующих. По данным ЦИК, победу с 80,10% одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником. 16 августа в Минске прошла наиболее многочисленная акция противников президента Лукашенко.

В среду в формате видеоконференции прошел экстренный саммит ЕС по Белоруссии. Лидеры 27 стран ЕС, а также председатели Еврокомиссии, Европарламента и Европейского совета в ходе продолжавшейся около трех часов видеоконференции согласовали итоговое заявление, которое повторяет основные тезисы, ранее озвучивавшиеся евроинститутами: саммит не признал итоги президентских выборов в Белоруссии, потребовал прекращения "полицейского насилия", призвал к "прозрачному расследованию злоупотреблений полиции", освобождению всех задержанных, поддержал стремление граждан к определению собственного будущего и пообещал "в скором времени" ввести санкции против "значительного числа" представителей руководства Белоруссии.