Бычков: чемпионат России по скалолазанию может пройти в Воронеже в более поздние сроки

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Федерация скалолазания России рассчитывает провести национальное первенство в Воронеже, но в более поздние сроки. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

В пятницу стало известно, что Управление Роспотребнадзора по Воронежской области не согласовало проведение турнира в сентябре.

"Ну пока не говорится о том, что чемпионат России перенесен из Воронежа в другой город, - пояснил Бычков. - Возможно, турнир все же состоится в Воронеже, но в другие сроки. В сентябре чемпионата России тут точно не будет, дальше - мы прорабатываем варианты, но Воронеж для нас приоритетное место для проведения национального первенства. По срокам теперь планируем октябрь, на сентябрь календарь соревнований уже сверстан".

Решение Роспотребнадзора не скажется на проведении тренировочного сбора российских скалолазов, который проходит в Воронеже с 7 по 27 августа.

"Сбор был согласован, он проходит по плану. Но почему-то Роспотребнадзор с осторожностью отнесся к чемпионату России, - отметил Бычков. - Возможно, потому что это спортивно-массовое мероприятие. Хотя его планировалось провести без зрителей".

Чемпионат России по скалолазанию должен был пройти в Воронеже с 11 по 17 сентября.