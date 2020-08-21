Бывший тренер сборной России по футболу Хиддинк возглавил команду Кюрасао

ТАСС, 21 августа. Нидерландский специалист Гус Хиддинк стал главным тренером сборной Кюрасао по футболу. Об этом сообщает телеканал FOX Sports.

Соглашение с Хиддинком рассчитано до чемпионата мира 2022 года.

"Это может быть неочевидно, но было трудно сказать нет. Кюрасао добился значительного прогресса в последние годы, и я хотел бы помочь игрокам подняться на ступеньку выше по международной лестнице", - сказал 73-летний Хиддинк.

Предыдущим местом работы специалиста была олимпийская сборная Китая, которую он покинул в сентябре 2019 года.

Хиддинк дважды занимал должность главного тренера ПСВ (1987-1990, 2002-2006). В качестве наставника команды он шесть раз выиграл чемпионат Нидерландов, четыре раза победил в кубке страны, стал обладателем Суперкубка Нидерландов и Кубка европейских чемпионов. С испанским "Реалом" он выиграл Межконтинентальный кубок (1998), с английским "Челси" - Кубок Англии (2009). С 2006 по 2010 год он возглавлял сборную России и привел команду к бронзовым медалям чемпионата Европы - 2008.