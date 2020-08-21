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Мировой футбол

Бывший тренер сборной России по футболу Хиддинк возглавил команду Кюрасао

Соглашение с 73-летним специалистом рассчитано до чемпионата мира 2022 года
Главный тренер сборной Кюрасао по футболу Гус Хиддинк AP Photo/Matt Dunham
Описание
Главный тренер сборной Кюрасао по футболу Гус Хиддинк
© AP Photo/Matt Dunham

ТАСС, 21 августа. Нидерландский специалист Гус Хиддинк стал главным тренером сборной Кюрасао по футболу. Об этом сообщает телеканал FOX Sports.

Соглашение с Хиддинком рассчитано до чемпионата мира 2022 года.

"Это может быть неочевидно, но было трудно сказать нет. Кюрасао добился значительного прогресса в последние годы, и я хотел бы помочь игрокам подняться на ступеньку выше по международной лестнице", - сказал 73-летний Хиддинк.

Предыдущим местом работы специалиста была олимпийская сборная Китая, которую он покинул в сентябре 2019 года.

Хиддинк дважды занимал должность главного тренера ПСВ (1987-1990, 2002-2006). В качестве наставника команды он шесть раз выиграл чемпионат Нидерландов, четыре раза победил в кубке страны, стал обладателем Суперкубка Нидерландов и Кубка европейских чемпионов. С испанским "Реалом" он выиграл Межконтинентальный кубок (1998), с английским "Челси" - Кубок Англии (2009). С 2006 по 2010 год он возглавлял сборную России и привел команду к бронзовым медалям чемпионата Европы - 2008.

Теги
Хиддинк, ГусМировой футбол
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