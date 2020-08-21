КДК РФС оштрафовал "Ахмат" на 150 тыс. рублей по итогам матча с "Ротором"

ТАСС, 21 августа. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал грозненский "Ахмат" на 150 тыс. рублей по итогам матча третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против волгоградского "Ротора". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Встреча прошла в Грозном и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. "Ахмат" оштрафован за необеспечение безопасности на стадионе и за появление на поле постороннего лица (120 тыс. рублей), за демонстрацию зрителями несогласованного баннера (25 тыс. рублей) и за нарушение санитарного регламента чемпионата (5 тыс. рублей).

"Зенит" в Санкт-Петербурге обыграл московский ЦСКА со счетом 2:1. Петербургский клуб заплатит 20 тыс. рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений, 10 тыс. рублей - за нарушение санитарного регламента. ЦСКА выплатит штраф в размере 15 тыс. рублей за нахождение в технической зоне постороннего лица.

По итогам матчей "Динамо" - "Ростов" (2:0) и "Уфа" - "Спартак" (1:1) за нарушение санитарного регламента были оштрафованы "Динамо" (10 тыс. рублей) и "Уфа" (5 тыс. рублей).

Подмосковные "Химки" получили штраф в размере 100 тыс. рублей за неподобающее поведение команды, в составе которой в игре против "Тамбова" (0:1) семь игроков получили желтые карточки.

Четвертый тур РПЛ пройдет с 22 по 23 августа.