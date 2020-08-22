В "Иртыше" боятся болельщиков. Омский клуб ФНЛ снова сыграет без них в Домодедове

"Иртыш" получил допуск в первенство ФНЛ по спортивным показателям, став победителем зоны "Восток" первенства Олимп - Профессиональной футбольной лиги. Несмотря на то что турнир не был доигран из-за пандемии коронавируса, преимущество омичей над преследовавшим его "Сахалином" было ощутимым - 11 очков. Клуб прошел лицензирование Российского футбольного союза, которое позволило ему играть в ФНЛ, однако проводить дома матчи омичи не могут. Это связано как с режимом против коронавируса, введенным местными властями, так и с неготовностью арены.

ТАСС, 22 августа. Омский "Иртыш", проводящий домашние матчи первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в Домодедове, сыграет без болельщиков третью игру на своем поле, в ней он встретится со "Спартаком-2". При этом у клуба, по словам руководства лиги, нет видимых оснований для того, чтобы не допускать зрителей на стадион.

Омский стадион "Красная звезда" ожидает реконструкции, в результате которой заново будут возведены трибуны. В настоящий момент одна из них снесена, а другая находится в аварийном состоянии. Посетивший в начале августа арену губернатор области рассказал, что идет работа над проектно-сметной документацией, и по итогам реконструкции стадион будет вмещать те же 17 тыс. человек.

В Омск "Иртыш" должен вернуться к 27 сентября, в этот день он проведет домашний матч первенства против "Факела" в манеже "Красная звезда", где также идет реконструкция. В нем меняют покрытие, собираются постелить поле, которое должно пройти необходимые сертификацию и лицензирование, идет замена кресел и освещения.

Не по примеру "Авангарда"

На время реконструкции манежа клуб рассматривал вариант провести пять-шесть домашних матчей на стадионе "Геолог" в Тюмени, однако на тот момент в области не были сняты ограничения, в том числе и на проведение спортивно-массовых мероприятий. Оптимальным для "Иртыша" оказался вариант с играми на вмещающем 5,5 тыс. зрителей стадионе "Авангард" в Домодедове, который клубу пришлось делить со столичным "Велесом". Еще в середине июля президент "Иртыша" Сергей Новиков объявил, что первый домашний матч, ставший по календарю и первым для команды в первенстве, пройдет в Домодедове без зрителей в тестовом режиме. Без болельщиков омичи проиграли "Енисею" со счетом 1:2.

За три дня до следующей домашней игры, с "Чертаново", клуб объявил о том, что зрителей на этом матче также не будет. По словам Новикова, решение было принято, поскольку в Домодедове нет большого количества болельщиков "Иртыша", а проведение игры со зрителями сопровождается организационными трудностями и затратами. При этом глава клуба сослался на санитарный регламент ФНЛ, в котором говорилось о недопущении на матчи только болельщиков команды гостей.

Еще одно объяснение президента "Иртыша" по решению сыграть против "Чертаново" без зрителей могло удивить. Новиков сказал, что в случае допуска болельщиков зрительские места заняли бы болельщики "Чертаново", и его команда тогда бы играла, как в гостях.

Новиков обратился к живущим в Подмосковье омичам, сказал им не отчаиваться и попросил обратиться в пресс-службу клуба, если те захотят попасть на матчи. При этом стоит учесть, какую поддержку омский хоккейный "Авангард" получал в подмосковной Балашихе на матчах Континентальной хоккейной лиги. Логично предположить, что без нее не остался бы и "Иртыш".

Сравнения в пользу "Велеса"

Своего накала ситуация достигла перед домашней игрой "Иртыша" против "Спартака-2", которая состоится уже в субботу. 18 августа "Иртыш" на своем официальном сайте объявил, что игра пройдет без зрителей, однако спустя два дня клуб вывесил объявление о том, что в связи с серьезным зрительским интересом и после массовых обращений было решено допустить на футбол до 1 тыс. болельщиков. Пришедшим будут выдаваться бесплатные билеты в порядке живой очереди с соблюдением бесплатной дистанции.

Однако в тот же день клуб снял сообщение про допуск болельщиков, что вызвало у них возмущение. В официальной группе "Иртыша" "ВКонтакте" пресс-служба сообщила одному из пользователей, что решение наложить запрет исходило от полиции. В ответ на вопрос, почему "Велес" все матчи на том же стадионе играет с болельщиками, в клубе допустили, что причина в том, что столичная команда еще не играла со "Спартаком-2", и упомянули про предстоящий день города (он был позднее отменен - прим. ТАСС). Возмущение также у болельщиков вызвал тот факт, что в пресс-службе фанатов "Спартака" назвали дебоширами. Сотрудника, написавшего об этом, призвали извиниться за эти слова.

В пресс-службе "Иртыша" сообщили ТАСС о причинах того, почему игра со "Спартаком-2" состоится без зрителей. "Полиция не согласовала проведение матча со "Спартаком-2" со зрителями, хотя мы хотели играть в их присутствии", - сообщил собеседник агентства. Получить ответа от подмосковной полиции на этот счет пока не удалось.

До переезда в Омск "Иртышу" предстоит сыграть в Домодедове еще два матча: с "Аланией" 9 сентября и "Крыльями Советов" 19 сентября. Возможно, на эти матчи клуб пустит болельщиков, особенно если кто-то захочет прилететь из Омска, чтобы посмотреть на родную команду, поскольку ситуация теперь будет на контроле у ФНЛ.

"Действующие на данный момент в Московской области правила позволяют омскому клубу допустить на матчи болельщиков, поэтому для нас тот факт, что "Иртыш" самостоятельно согласовал с полицией проведение матча со "Спартаком-2" без зрителей, стал неприятным сюрпризом. Потому что ранее руководители клуба заверяли нас, что зрители будут допущены, - сказал ТАСС президент лиги Игорь Ефремов. - Такое положение вещей лигу абсолютно не удовлетворяет, и об этом мы уже проинформировали "Иртыш". В дальнейшем ситуации с недопуском болельщиков на трибуны при наличии соответствующего разрешения от местных органов Роспотребнадзора будут взяты лигой на особый контроль".

Иная ситуация с "Велесом", который разрешает посещение зрителями своих матчей. Причем в пресс-службе клуба сообщили ТАСС, что не боятся наплыва фанатов "Торпедо" перед матчем, который состоится 30 августа и закрывать стадион для зрителей не собираются. "Уверен, что этого не случится, потому что "Велес" показывает принципиально иной подход к этой проблеме", - подчеркнул Ефремов.

Четыре клуба ФНЛ не у себя дома

Стоит отметить, что в ФНЛ на данный момент есть четыре клуба, играющие не в своих городах. Помимо "Иртыша" и "Велеса", это еще тольяттинский "Акрон" и владикавказская "Алания". Волжский клуб стал победителем в своей зоне "Урал-Поволжье". Матч ФНЛ с "Шинником" он сыграл в Самаре на одноименной арене, в субботу "Акрон" выйдет на поле в Жигулевске, где обычно проводил игры. Местный стадион "Кристалл" только недавно был подготовлен к требованиям лиги. Как и в случае с "Иртышом", "Акрон" хочет реконструировать стадион в своем родном городе, Тольятти, однако пока это в планах.

Стадион во Владикавказе еще не прошел процедуру лицензирования, поэтому "Алания", сыгравшая в первом туре в Грозном на "Ахмат-Арене", пока проводит матчи в гостях и ради этого поменялась кругами с двумя клубами. В ФНЛ "Алания" попала решением исполкома РФС, причем исполком предпочел владикавказский клуб "Олимпу-Долгопрудному" - клубу, появившемуся в результате объединения команд "Олимп" и "Долгопрудный" и обладающему неплохим составом, должной инфраструктурой и своим фанатским сектором.