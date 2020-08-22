Бычков: российские скалолазы рассчитывают принять участие в этапе КМ в Южной Корее

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Сборная России по скалолазанию примет участие в этапе Кубка мира в Южной Корее, если к моменту проведения турнира будут открыты границы. Об этом ТАСС рассказал глава Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

Кубок мира по скалолазанию должен был стартовать в апреле, но из-за пандемии коронавируса почти все этапы турнира были отменены. Из-за специфики нынешнего сезона было принято решение не разыгрывать титул обладателя Кубка мира по общему зачету этого года, спортсмены-победители этапов получат только медали тех соревнований, в которых принимали участие. В субботу во Франции завершится первый этап турнира в дисциплине "трудность", его участниками стали скалолазы из 13 стран - Австрии, Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Италии, Казахстана, Сербии, Словении, США, Украины, Франции и Чехии. Российская сборная, из-за существующего в связи с эпидемиологической обстановкой ограничения на въезд в европейские страны, не смогла принять участие во французском этапе.

"Есть небольшая вероятность того, что российские скалолазы примут участие в корейском этапе Кубка мира, - считает Бычков - Как только откроют границы, так и станет понятно - едем мы или нет. Если откроют, то, конечно, поедем на Кубок мира".

Этап Кубка мира в Сеуле планировалось провести с 7 по 11 октября, но в данный момент соревнования находятся в статусе отложенных на неопределенный срок.