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Летние олимпийские виды спорта

Бычков: ФСР продолжает подготовку к проведению ЧЕ по скалолазанию в Москве в ноябре

Чемпионат Европы является заключительным отборочным этапом на Олимпийские игры
Президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Федерация скалолазания России (ФСР) продолжает готовиться к проведению чемпионата Европы, который должен состоятся в Москве в ноябре. Об этом ТАСС сообщил глава ФСР Дмитрий Бычков.

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Чемпионат Европы должен был пройти с 20 по 27 марта, но из-за пандемии коронавирусной инфекции он переносился трижды - на 15-22 июня и 1-8 октября, а затем на 20-29 ноября. Чемпионат Европы является заключительным отборочным этапом на Олимпийские игры, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

"К чемпионату Европы мы готовимся, постоянно проводим совещания, работаем с площадкой, - отметил Бычков. - Ждем, чтобы открыли границы. Все иностранные участники пишут, что готовы приехать, за исключением двух стран. Из Португалии и Болгарии нам написали, что точно не смогут участвовать".

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