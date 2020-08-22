Шипачев назвал выход в финал конференции задачей минимум для московского "Динамо" в КХЛ

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Капитан московского "Динамо" Вадим Шипачев назвал выход в финал Западной конференции задачей минимум на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом Шипачев рассказал журналистам.

Шипачев проведет в составе "Динамо" третий сезон. В сезоне-2018/19 бело-голубые во втором раунде плей-офф уступили ЦСКА со счетом в серии 1-4, а прошлый чемпионат был прерван на стадии второго раунда плей-офф из-за пандемии коронавируса. Динамовцы снова должны были сыграть в полуфинале конференции с ЦСКА.

"Задача на сезон - сыграть лучше, чем в прошлые годы. Как минимум дойти до финала конференции", - сказал Шипачев.

Шипачев пропустил три первые предсезонные встречи "Динамо" из-за болезни. "Конечно, хотелось бы набирать форму через игры, но сейчас ждем Кубок мэра Москвы. Стараемся подготовиться хорошо в такой сложный момент", - отметил капитан "Динамо".

В состав московского "Динамо" спустя год вернулся нападающий Дмитрий Кагарлицкий, также состав команды пополнили форвард Оскар Линдберг и защитник Андрей Сергеев. "Ребята в тройке Линдберга хорошо взаимодействуют друг с другом, мне понравилась их игра в предсезонке. Хорошо, что у нас появилась такая вторая пятерка. С Кагарлицким мы хорошо общаемся, я его хорошо знаю, думаю, что у нас все получится", - подчеркнул Шипачев.

Новый регулярный чемпионат КХЛ начнется 2 сентября. "Откладывать сезон можно не знаю до какого времени. Национальная хоккейная лига проводит свои игры, я думаю, что все будет нормально, есть же регламент", - заключил капитан бело-голубых.