ФК "Химки" заявил, что решил проблемы с очередями на стадионе перед матчами РПЛ

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Химки" решил проблемы с очередями, связанные с необходимостью распечатывания электронных билетов, перед матчами Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС рассказал руководитель пресс-службы подмосковного клуба Иван Тугарин.

Перед матчем первого тура чемпионата России "Химки" - ЦСКА (0:2) у входа на стадион образовались очереди, поскольку система пропуска не принимала электронные билеты, которые приходилось распечатывать. 22 августа подмосковная команда провела вторую домашнюю игру сезона, в которой уступила грозненскому "Ахмату" (1:2).

"Мы все устранили. Никаких жалоб не поступало", - сказал Тугарин.

После четырех туров РПЛ "Химки" занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав одно очко. В пятом туре команда 25 августа на выезде сыграет с тульским "Арсеналом". Следующую домашнюю игру химчане проведут в шестом туре против волгоградского "Ротора". Встреча состоится 29 августа.