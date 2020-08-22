Наставник "Торонто" Нёрс назван лучшим тренером сезона в НБА

ТАСС, 22 августа. Наставник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Торонто" Ник Нёрс признан лучшим тренером регулярного сезона. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

"Торонто" по итогам регулярного чемпионата занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав в 72 матчах 53 победы. В серии первого раунда плей-офф клуб играет с "Бруклином". Счет в серии до четырех побед 3-0 в пользу "Торонто".

Нёрс возглавляет команду с 2018 года. Он привел "Торонто" к победе в плей-офф НБА в прошлом сезоне. Также он является главным тренером сборной Канады.