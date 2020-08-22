"Сочи" обыграл "Ротор" и вышел на второе место в РПЛ

ВОЛГОГРАД, 22 августа. /ТАСС/. "Сочи" на выезде победил волгоградский "Ротор" в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
В составе победителей дублем отметился Никита Бурмистров (21-я и 59-я минуты), у проигравших отличился Камиль Муллин (52).
Беспроигрышная серия "Сочи" в этом сезоне достигла четырех матчей (2 победы, 2 ничьи), клуб занимает второе место в таблице, набрав восемь очков. "Ротор" не может победить в четвертом матче кряду (3 поражения, 1 ничья) и располагается на последнем, 16-м месте, имея в активе одно очко.
В пятом туре сочинский клуб 25 августа на выезде сыграет с "Тамбовом", "Ротор" днем позднее примет московский "Спартак".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|10-2
|12
|2
|Сочи
|4
|2
|2
|0
|8-6
|5
|3
|Локомотив
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|4
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|4-2
|7
|5
|Ахмат
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|6
|Краснодар
|4
|2
|0
|2
|5-2
|6
|7
|ЦСКА
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|8
|Спартак
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|9
|Урал
|4
|1
|2
|1
|3-4
|5
|10
|Уфа
|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|11
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|12
|Арсенал
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|13
|Ростов
|3
|1
|0
|2
|1-4
|3
|14
|Тамбов
|4
|1
|0
|3
|1-7
|3
|15
|Химки
|4
|0
|1
|3
|2-5
|1
|16
|Ротор
|4
|0
|1
|3
|2-7
|1