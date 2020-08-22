"Сочи" обыграл "Ротор" и вышел на второе место в РПЛ

ВОЛГОГРАД, 22 августа. /ТАСС/. "Сочи" на выезде победил волгоградский "Ротор" в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей дублем отметился Никита Бурмистров (21-я и 59-я минуты), у проигравших отличился Камиль Муллин (52).

Беспроигрышная серия "Сочи" в этом сезоне достигла четырех матчей (2 победы, 2 ничьи), клуб занимает второе место в таблице, набрав восемь очков. "Ротор" не может победить в четвертом матче кряду (3 поражения, 1 ничья) и располагается на последнем, 16-м месте, имея в активе одно очко.

В пятом туре сочинский клуб 25 августа на выезде сыграет с "Тамбовом", "Ротор" днем позднее примет московский "Спартак".