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Футбол в России

"Сочи" обыграл "Ротор" и вышел на второе место в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сочинского клуба
Футболисты "Сочи" Антон Заболотный и Миха Мевля Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Футболисты "Сочи" Антон Заболотный и Миха Мевля
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 22 августа. /ТАСС/. "Сочи" на выезде победил волгоградский "Ротор" в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей дублем отметился Никита Бурмистров (21-я и 59-я минуты), у проигравших отличился Камиль Муллин (52).

Беспроигрышная серия "Сочи" в этом сезоне достигла четырех матчей (2 победы, 2 ничьи), клуб занимает второе место в таблице, набрав восемь очков. "Ротор" не может победить в четвертом матче кряду (3 поражения, 1 ничья) и располагается на последнем, 16-м месте, имея в активе одно очко.

В пятом туре сочинский клуб 25 августа на выезде сыграет с "Тамбовом", "Ротор" днем позднее примет московский "Спартак".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит440010-212
2Сочи42208-65
3Локомотив32104-17
4Динамо42114-27
5Ахмат42115-47
6Краснодар42025-26
7ЦСКА42026-56
8Спартак31205-35
9Урал41213-45
10Уфа31114-64
11Рубин41125-74
12Арсенал41124-54
13Ростов31021-43
14Тамбов41031-73
15Химки40132-51
16Ротор40132-71

 

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