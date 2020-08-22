{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Клуб ПФЛ "Зенит-Ижевск" вышел из карантина, все игроки и сотрудники команды здоровы

Ранее клуб ушел на карантин после 10 случаев заражения коронавирусом в команде

ТАСС, 22 августа. Клуб Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Зенит-Ижевск" вышел из карантина, после очередного тестирования случаев заражения коронавирусом в команде не выявлено. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На эту тему

"Карантин закончился. Все тесты отрицательные. Команда готовится к выезду в Димитровград", - говорится в сообщении.

Ранее "Зенит-Ижевск", выступающий в четвертой группе первенства Олимп-ПФЛ, ушел на карантин после 10 случаев заражения коронавирусом в команде. Клуб на старте сезона не смог принять участия в играх против "Камаза" (Набережные Челны) и самарских "Крыльев Советов - 2". Ижевской команде засчитали два технических поражения. Следующий матч у клуба запланирован на 24 августа в гостях против "Лады" (Димитровград).

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Футбол в России
Гончаренко: футболисты ЦСКА ненадежно действовали в центре обороны в матче РПЛ с "Рубином"
Главный тренер армейцев отметил, что встреча была равной
Читать полностью