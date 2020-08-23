Тренировочный стадион ЧМ-2018 в Геленджике адаптируют под комплекс ГТО

КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/. Стадион, который был построен в Геленджике в качестве тренировочной базы для участников чемпионата мира по футболу, до конца года превратят в комплекс для подготовки к сдаче норм ГТО, сообщается в воскресенье на сайте администрации Краснодарского края.

"На адаптацию наследия чемпионата мира в Геленджике направят 76 млн рублей. На эти средства проведут реконструкцию стадиона "Спартак", который в 2018 году являлся тренировочной площадкой для команд - участниц мундиаля", - говорится в сообщении.

Площадка на улице Солнцедарской передана стадиону "Спартак", являющемуся оператором комплекса ГТО в городе. "Тренировочный процесс большого количества детей дает дополнительную нагрузку на футбольные поля и инфраструктуру, поэтому правительство РФ отдельной программой предусмотрело мероприятия для адаптации этих мини-стадионов. В Геленджике процесс идет в графике", - приводятся в сообщении слова министра спорта Кубани Алексея Чернова.

Согласно плану, все работы должны завершиться в этом году. Уже заключены контракты на прошивку газона футбольного поля, замену покрытия легкоатлетических дорожек и поставку оборудования для воркаута и выполнения нормативов ГТО.

"К чемпионату мира построили более сотни тренировочных площадок в стране. Было очень важно в дальнейшем эффективно задействовать их в детско-юношеском спорте. В крае все тренировочные площадки, созданные за бюджетные средства, переданы муниципальным детским спортивным школам - в Сочи, Геленджике и в Анапе", - цитирует пресс-служба Чернова.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, шесть матчей состоялись на стадионе "Фишт" в Сочи. В Краснодарском крае базировались сборные Испании (в Краснодаре), Бразилии и Польши (в Сочи), Дании (в Анапе), Исландии и Швеции (в Геленджике), одну из площадок в Анапе и отреставрированный стадион "Кубань" в Краснодаре не выбрала ни одна команда.