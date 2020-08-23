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КХЛ

Клуб КХЛ "Ак Барс" выиграл предсезонный турнир в Казани

В финале казанцы обыграли магнитогорский "Металлург" со счетом 4:3

ТАСС, 23 августа. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" стал победителем предсезонного турнира в Казани.

В финальном матче казанский клуб победил магнитогорский "Металлург" со счетом 4:3. В составе победителей шайбы забросили Данис Зарипов (18-я и 20-я минута), Артем Галимов (31) и Михаил Фисенко (43). У проигравших отличились Тэйлор Бек (37), Артем Минулин (49) и Юхо Ламмикко (55).

Третье место занял уфимский "Салават Юлаев", обыгравший в матче за третье место петербургский СКА по буллитам со счетом 4:3.

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