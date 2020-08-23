"Спартак" победил "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" победил столичный "Локомотив" со счетом 2:1 в заключительном матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча прошла на "Открытие-Арене".

У "Локомотива" гол забил Мурило (10-я минута). За красно-белых отличились Джордан Ларссон (53) и Александр Соболев (81).

Отметившийся голевой передачей на Мурило Алексей Миранчук на 32-й минуте получил травму задней поверхности бедра и пять минут спустя был заменен. Перед этим поле покинул еще один полузащитник железнодорожников и сборной России Дмитрий Баринов, получивший травму колена.

"Локомотив" не может обыграть "Спартак" на протяжении шести матчей, в предыдущий раз это случилось 19 августа 2017 года (4:3). С тех пор "Спартак" одержал три победы и трижды сыграл вничью. Железнодорожники проиграли в чемпионате впервые с 6 декабря прошлого года, когда команда в гостях уступила тульскому "Арсеналу" (0:4). С тех пор клуб семь раз победил и восемь раз сыграл вничью.

"Спартак" поднялся на второе место в таблице, в активе коллектива Доменико Тедеско 8 очков. Подопечные Марко Николича с 7 очками идут четвертыми.

В следующем туре "Локомотив" 26 августа примет грозненский "Ахмат". "Спартак" в тот же день в Волгограде встретится с "Ротором".

Волевая победа

Перед центральным матчем четвертого тура основным вопросом среди болельщиков "Спартака" было участие нападающего Александра Кокорина. Форвард после перехода в клуб в начале августа еще не провел за красно-белых ни одной минуты - из-за травмы он пропустил игры с "Сочи" (2:2), "Ахматом" (2:0) и "Уфой" (1:1). В итоге и на матч с "Локомотивом" Кокорин не попал даже в заявку. Также под вопросом было присутствие на скамейке главного тренера Доменико Тедеско. Немецкий специалист пропустил игры второго и третьего туров РПЛ из-за ангины. Во время объявления составов команд его фамилию болельщики встретили аплодисментами.

Игра получилась достаточно жесткой. С первых минут команды начали зарабатывать штрафные в опасной близости у ворот. Первый же такой шанс "Локомотив" использовал - защитник железнодорожников Мурило замкнул подачу и вывел гостей вперед. Еще до свистка на перерыв они провели две вынужденные замены - с интервалом в 20 минут травмы получили полузащитники Дмитрий Баринов и Алексей Миранчук.

Первого с поля увезли на электрокаре, его осмотрели врачи, но экстренной госпитализации не потребовалось. В начале второго тайма Баринов на костылях вернулся на скамейку запасных, присоединившись к Миранчуку. Получившие повреждения лидеры "Локомотива" с непривычного ракурса следили за тем, как без них команда пыталась удержать победный счет. Сделать ей этого не удалось. С начала второго тайма прошло восемь минут, когда Джордан Ларссон с острого угла пробил в угол ворот Гилерме и восстановил равенство - 1:1.

Точку в матче поставил вышедший на замену во втором тайме Соболев, поразивший ворота железнодорожников ударом головой. Под занавес игры в составе "Локомотива" дебютировал гвинейский нападающий Франсуа Камано, который не сумел за 10 минут повлиять на исход встречи.

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