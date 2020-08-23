"Спартак" победил "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" победил столичный "Локомотив" со счетом 2:1 в заключительном матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча прошла на "Открытие-Арене".
У "Локомотива" гол забил Мурило (10-я минута). За красно-белых отличились Джордан Ларссон (53) и Александр Соболев (81).
Отметившийся голевой передачей на Мурило Алексей Миранчук на 32-й минуте получил травму задней поверхности бедра и пять минут спустя был заменен. Перед этим поле покинул еще один полузащитник железнодорожников и сборной России Дмитрий Баринов, получивший травму колена.
"Локомотив" не может обыграть "Спартак" на протяжении шести матчей, в предыдущий раз это случилось 19 августа 2017 года (4:3). С тех пор "Спартак" одержал три победы и трижды сыграл вничью. Железнодорожники проиграли в чемпионате впервые с 6 декабря прошлого года, когда команда в гостях уступила тульскому "Арсеналу" (0:4). С тех пор клуб семь раз победил и восемь раз сыграл вничью.
"Спартак" поднялся на второе место в таблице, в активе коллектива Доменико Тедеско 8 очков. Подопечные Марко Николича с 7 очками идут четвертыми.
В следующем туре "Локомотив" 26 августа примет грозненский "Ахмат". "Спартак" в тот же день в Волгограде встретится с "Ротором".
Волевая победа
Перед центральным матчем четвертого тура основным вопросом среди болельщиков "Спартака" было участие нападающего Александра Кокорина. Форвард после перехода в клуб в начале августа еще не провел за красно-белых ни одной минуты - из-за травмы он пропустил игры с "Сочи" (2:2), "Ахматом" (2:0) и "Уфой" (1:1). В итоге и на матч с "Локомотивом" Кокорин не попал даже в заявку. Также под вопросом было присутствие на скамейке главного тренера Доменико Тедеско. Немецкий специалист пропустил игры второго и третьего туров РПЛ из-за ангины. Во время объявления составов команд его фамилию болельщики встретили аплодисментами.
Игра получилась достаточно жесткой. С первых минут команды начали зарабатывать штрафные в опасной близости у ворот. Первый же такой шанс "Локомотив" использовал - защитник железнодорожников Мурило замкнул подачу и вывел гостей вперед. Еще до свистка на перерыв они провели две вынужденные замены - с интервалом в 20 минут травмы получили полузащитники Дмитрий Баринов и Алексей Миранчук.
Первого с поля увезли на электрокаре, его осмотрели врачи, но экстренной госпитализации не потребовалось. В начале второго тайма Баринов на костылях вернулся на скамейку запасных, присоединившись к Миранчуку. Получившие повреждения лидеры "Локомотива" с непривычного ракурса следили за тем, как без них команда пыталась удержать победный счет. Сделать ей этого не удалось. С начала второго тайма прошло восемь минут, когда Джордан Ларссон с острого угла пробил в угол ворот Гилерме и восстановил равенство - 1:1.
Точку в матче поставил вышедший на замену во втором тайме Соболев, поразивший ворота железнодорожников ударом головой. Под занавес игры в составе "Локомотива" дебютировал гвинейский нападающий Франсуа Камано, который не сумел за 10 минут повлиять на исход встречи.
В новость были внесены изменения (21:23 мск) - добавлен ход матча
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|10-2
|12
|2
|Спартак
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|3
|Сочи
|4
|2
|2
|0
|8-6
|8
|4
|Локомотив
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|5
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|4-2
|7
|6
|Ахмат
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|7
|Краснодар
|4
|2
|0
|2
|5-2
|6
|8
|ЦСКА
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|9
|Ростов
|4
|2
|0
|2
|2-4
|6
|10
|Урал
|4
|1
|2
|1
|3-4
|5
|11
|Уфа
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|13
|Арсенал
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|14
|Тамбов
|4
|1
|0
|3
|1-7
|3
|15
|Химки
|4
|0
|1
|3
|2-5
|1
|16
|Ротор
|4
|0
|1
|3
|2-7
|1