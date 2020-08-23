Все идет по плану. Сборная России стала первой в группе на шахматной онлайн-олимпиаде

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России триумфально завершила групповой раунд Всемирной шахматной онлайн-олимпиады, за тур до его окончания обеспечив себе первое место в турнирной таблице группы С. Это гарантировало прямой выход в четвертьфинальную стадию.

Другого результата на данном этапе от российских шахматистов не ждали, заявил ТАСС президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов, призвав не радоваться раньше времени. "Пока все идет по нашему плану, радоваться рано, вышли из группы, как и предполагалось. Впереди уже серьезные испытания, - сказал Филатов. - Видно, что все команды могут удивить. Тяжело шел матч с хорватской командой".

"Ребята привыкают, выходят на пик формы. Все чувствуют большую ответственность, на мой взгляд, это самая тяжелая медаль в истории шахмат. Рад, что выпускники "Сириуса" достойно играли. Надеюсь, и дальше все будет идти по нашему плану", - добавил глава ФШР.

По итогам девяти туров российская сборная набрала 18 очков, второе место заняла команда Болгарии (13), третьими стали армянские шахматисты (12).

Накануне капитан российской сборной Александр Мотылев в разговоре с ТАСС выделил основного соперника на турнире. "Главным нашим конкурентом остается Китай, который выставил очень сильный состав, - сказал Мотылев. - На стадии нокаута будут свои нюансы, вероятность случайности выше, но на олимпиаде мы, безусловно, боремся за первое место".

В предварительном раунде 40 сборных были распределены по четырем группам. Соревнования проходили по круговой системе, каждая команда сыграла девять матчей - по три за один день, контроль времени - 15 минут плюс пять секунд за каждый ход. В плей-офф отобрались 12 команд - по три из каждой группы. Победители групп напрямую вышли в 1/4 финала, занявшие второе и третье места 27 августа сыграют дополнительные поединки за выход в эту стадию. Четвертьфинал, полуфинал и финал пройдут 28, 29 и 30 августа.