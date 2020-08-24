{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НБА

"Юта" обыграла "Денвер" в матче плей-офф НБА. Митчелл набрал 51 очко

Встреча завершилась со счетом 129:127
Описание
© AP Photo/Ashley Landis, Pool

ТАСС, 24 августа. "Юта" обыграла "Денвер" со счетом 129:127 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным в составе победителей стал защитник Донован Митчелл, набравший 51 очко. Дабл-дабл оформил центровой Руди Гобер (17 очков + 11 подборов). В составе "Денвера" защитник Джамал Маррей набрал 50 очков и сделал 11 подборов.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Юты". Следующая игра пройдет 26 августа (начало - 01:30 мск).

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.

НХЛ
Клуб НХЛ "Филадельфия" отправил российского форварда Рубцова в аренду в "Сочи"
Аренда 22-летнего нападающего рассчитана до начала следующего сезона НХЛ
Читать полностью