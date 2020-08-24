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НХЛ

Александр Овечкин попал на обложку игры NHL 21

Российский форвард уже становился лицом игры в 2007 году

ТАСС 24 августа. Изображение российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина попало на обложку игры NHL 21 от компании EA Sports. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Российский форвард во второй раз попадает на обложку, ранее он становился лицом игры в 2007 году.

"Для меня большая честь во второй раз попасть на обложку игры NHL, но куда важнее, что я выгляжу на обложке так же хорошо, как и в 2007 году", - приводит НХЛ слова Овечкина.

В сезоне-2019/20 Овечкин провел 68 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 67 очков (48 голов + 19 результативных передач). Россиянин в очередной раз стал обладателем "Морис Ришар Трофи". В плей-офф "Вашингтон" вылетел в первом раунде от "Нью-Йорк Айлендерс".

Помимо Овечкина, на обложку игры попадал российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко в 2017 году. В 2020 году на обложке было размещено изображение Остона Мэттьюза из "Торонто".

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