Александр Овечкин попал на обложку игры NHL 21

ТАСС 24 августа. Изображение российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина попало на обложку игры NHL 21 от компании EA Sports. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Российский форвард во второй раз попадает на обложку, ранее он становился лицом игры в 2007 году.

"Для меня большая честь во второй раз попасть на обложку игры NHL, но куда важнее, что я выгляжу на обложке так же хорошо, как и в 2007 году", - приводит НХЛ слова Овечкина.