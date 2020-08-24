Александр Овечкин попал на обложку игры NHL 21

ТАСС 24 августа. Изображение российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина попало на обложку игры NHL 21 от компании EA Sports. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Российский форвард во второй раз попадает на обложку, ранее он становился лицом игры в 2007 году.
"Для меня большая честь во второй раз попасть на обложку игры NHL, но куда важнее, что я выгляжу на обложке так же хорошо, как и в 2007 году", - приводит НХЛ слова Овечкина.
Recognize Greatness with The Great Eight himself @ovi8 is your #NHL21 global cover athlete! pic.twitter.com/OdToWCZU0O— EA SPORTS NHL (@EASPORTSNHL) August 24, 2020
В сезоне-2019/20 Овечкин провел 68 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 67 очков (48 голов + 19 результативных передач). Россиянин в очередной раз стал обладателем "Морис Ришар Трофи". В плей-офф "Вашингтон" вылетел в первом раунде от "Нью-Йорк Айлендерс".
Помимо Овечкина, на обложку игры попадал российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко в 2017 году. В 2020 году на обложке было размещено изображение Остона Мэттьюза из "Торонто".