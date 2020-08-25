Бобслеистка Сергеева присоединится к команде России 4 сентября на сборе в Сочи

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Победительница чемпионата Европы - 2020 бобслеистка Надежда Сергеева присоединится к национальной команде на учебно-тренировочном сборе, который стартует 4 сентября в Сочи. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Павел Щегловский.

"Следующий сбор у нас планируется в Сочи на "Юг-Спорте" с 4 по 20 сентября ориентировочно, - сказал Щегловский. - К команде присоединятся Надежда Сергеева и Ростислав Гайтюкевич, готовившиеся до этого самостоятельно. Но некоторые спортсмены из тех, кто готовились сейчас в Парамонове, поедут в начале сентября на стартовую эстакаду в Павловск. Там, в частности, продолжат готовиться к сезону Алексей Стульнев и Максим Андрианов, этим пилотам нужно побольше поработать на эстакаде".

Сергеева и победитель юниорского чемпионата мира - 2020 Гайтюкевич предыдущий сбор национальной команды, проходивший с 8 по 25 августа в подмосковном Парамонове, пропустили с разрешения тренерского штаба сборной. Они в это время готовились к сезону в Павловске Воронежской области под руководством личных тренеров.

"Сбор в Парамонове прошел без происшествий, обошлось без серьезных травм, а что касается мелких повреждений, то это издержки серьезного тренировочного процесса. Если говорить про сегодняшнее функциональное состояние спортсменов, то, конечно, сказывается отсутствие июньского тренировочного сбора. Но в принципе результатами этого сбора я удовлетворен. Были проведены две контрольные тренировки, на которых были показаны неплохие результаты", - заметил тренер.

Сергеева и разгоняющая Елена Мамедова в феврале в латвийской Сигулде впервые в истории отечественного женского бобслея завоевали титулы чемпионок Европы.