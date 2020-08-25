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Футбол в Италии

Руководство "Интера" оставило Конте на посту главного тренера команды

В чемпионате Италии в сезоне-2019/20 команда заняла второе место

ТАСС, 25 августа. Антонио Конте продолжит тренировать итальянский футбольный клуб "Интер". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Такое решение было принято на встрече руководство клуба с Конте.

21 августа "Интер" проиграл испанской "Севилье" со счетом 2:3 в финале Лиги Европы. В чемпионате Италии в сезоне-2019/20 команда заняла второе место, уступив "Ювентусу" одно очко.

Конте возглавляет "Интер" с 31 мая 2019 года. До этого он работал в итальянских "Ареццо", "Бари", "Аталанте", "Сиене", "Ювентусе", английском "Челси" и национальной сборной Италии. В активе 51-летнего тренера три чемпионских титула в итальянском первенстве, один - в чемпионате Англии, две победы в Суперкубке Италии и одна - в Кубке Англии.

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