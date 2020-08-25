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Мировой футбол

Мадридский "Реал" стал победителем Юношеской лиги УЕФА

В финальном матче испанский клуб обыграл португальскую "Бенфику"

ТАСС, 25 августа. Испанский "Реал" обыграл португальскую "Бенфику" в финале Юношеской лиги УЕФА. Встреча в швейцарском Ньоне завершилась со счетом 3:2.

Турнир проводится с 2013 года. "Реал" впервые стал чемпионом, до этого клуб доходил максимум до полуфинала. "Бенфика" в третий раз играла в финале, но ни разу не сумела победить.

В Юношеской лиге УЕФА участвуют команды, составленные из игроков не старше 19 лет. В турнире стартовали две группы по 32 команды, в первой (путь Лиги чемпионов) - юношеские команды участников группового этапа Лиги чемпионов, во второй (путь национальных чемпионов) - победители национальных чемпионатов в своем возрасте.

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