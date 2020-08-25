СМИ: "Манчестер Юнайтед" заинтересован в переходе Месси

ТАСС, 25 августа. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность приобретения аргентинского нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Deportes Cuatro.

По информации портала, представители английской команды начали работу по переходу футболиста. Отмечается, что клуб готов сохранить нынешнюю зарплату Месси в "Барселоне".

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.