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Футбол в Англии

СМИ: "Манчестер Юнайтед" заинтересован в переходе Месси

Клуб готов сохранить нынешнюю зарплату форварда в "Барселоне"

ТАСС, 25 августа. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность приобретения аргентинского нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Deportes Cuatro.

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По информации портала, представители английской команды начали работу по переходу футболиста. Отмечается, что клуб готов сохранить нынешнюю зарплату Месси в "Барселоне".

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.

Теги
Месси, Лионель
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