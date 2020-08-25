Хачанов проиграл Баутиста-Агуту в третьем круге турнира ATP в США

ТАСС, 25 августа. Россиянин Карен Хачанов уступил испанцу Роберто Баутиста-Агуту в матче третьего круга турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Нью-Йорке.

Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в США

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Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу 32-летнего испанца, занимающего 12-е место в рейтинге ATP. В четвертьфинале Баутиста-Агут сыграет с другим россиянином, пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым.

Хачанову 24 года, он занимает 15-ю строчку рейтинга АТР, на счету россиянина четыре победы на турнирах под эгидой ассоциации.

Турнир должен был пройти в американском Цинциннати, но был перенесен в Нью-Йорк из-за эпидемиологической ситуации. Действующим победителем является Медведев. Призовой фонд составляет $4,2 млн.