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Футбол в России

Тренер "Арсенала": степень тяжести травмы Луценко сложно оценить без медосмотра

Нападающий сборной России пройдет обследование в течение двух дней

ТУЛА, 25 августа. /ТАСС/. Тяжесть повреждения, полученного форвардом тульского "Арсенала" Евгением Луценко, станет известна в течение двух дней, когда футболист пройдет медицинский осмотр. Об этом журналистам сообщил главный тренер "Арсенала" Сергей Подпалый.

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Луценко получил повреждение в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных "Химок" (1:1) и был заменен в первом тайме. Во вторник был обнародован состав национальной команды на первые матчи Лиги наций, Луценко впервые был вызван на игры сборной России.

"Это потеря, это наш бомбардир и лидер, жаль, что он получил травму. Степень тяжести будет известна завтра-послезавтра, когда врачи проведут осмотр. Это еще вдвойне потеря, учитывая, что он получил в первый раз вызов в сборную", - сказал наставник тульского клуба.

Первый матч сборной России в Лиге наций пройдет 3 сентября в Москве против команды Сербии.

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