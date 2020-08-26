Матч "Динамо" - "Зенит" и еще пять игр завершат программу пятого тура РПЛ

ТАСС, 26 августа. Пятый тур Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в среду шестью матчами. Между собой сыграют "Краснодар" и московский ЦСКА (20:30 мск), столичное "Динамо" и петербургский "Зенит" (20:45 мск), московский "Локомотив" и грозненский "Ахмат" (18:30 мск), казанский "Рубин" и "Уфа" (18:30 мск), волгоградский "Ротор" и столичный "Спартак" (18:30 мск), "Ростов" и екатеринбургский "Урал" (20:30 мск).

В одном из главных матчей тура встретятся "Динамо" и "Зенит". До предыдущей игры в Туле москвичи шли в чемпионате без поражений и без пропущенных голов, "Арсенал" обе серии прервал, победив со счетом 2:0. Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков назвал основной причиной поражения усталость после тяжелой встречи с "Ростовым". Москвичи располагаются на пятом месте в турнирной таблице с семью очками, "Зенит" же лидирует, выиграв все свои матчи.

Под вопросом находится участие в матче камерунского нападающего "Динамо" Клинтона Н'Жи. Форвард был заменен после первого тайма матча в Туле из-за травмы. У "Зенита" продолжает лечение основной вратарь Андрей Лунев, которого в стартовом составе заменяет Михаил Кержаков.

Отрыв петербургского клуба от идущего на второй строчке "Сочи" составляет одно очко, также команда Сергея Семака имеет одну игру в запасе. На старте "Зенит" в каждом матче забивает не менее двух голов. В составе петербуржцев по первым играм сезона-2020/21 выделяется результативностью лучший бомбардир прошлого розыгрыша РПЛ Сердар Азмун. Иранец забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.

В прошлом сезоне "Зенит" выиграл у "Динамо" оба матча. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0, а в Санкт-Петербурге хозяева поля разгромили соперника - 3:0. "Зенит" не пропускает в матчах с "Динамо" в трех играх подряд. Последний раз москвичи были сильнее своего предстоящего соперника в домашней встрече 21 октября 2018 года (1:0).

ЦСКА усилил состав перед выездом в Краснодар

Старт нового сезона для "Краснодара" и ЦСКА сложился не самым удачным образом. В четырех турах команды набрали по шесть очков. Южане располагаются на седьмой строчке, армейцы - на восьмой.

ЦСКА подходит к матчу против "Краснодара", потерпев два поражения подряд - сначала армейцы в Санкт-Петербурге проиграли "Зениту" (1:2), а затем в Москве с таким же счетом уступили казанскому "Рубину". Команда Виктора Гончаренко создает достаточное количество опасных моментов у ворот соперников, но испытывает проблемы с реализацией. Накануне матча в Краснодаре москвичи объявили о подписании контрактов с двумя новичками - защитником Бруно Фуксом из бразильского "Интернасьонала" и казахстанским полузащитником "Ростова" Бахтиёром Зайнутдиновым. Участие обоих футболистов в предстоящей игре находится под вопросом, так как их еще заявили.

"Краснодар", которому предстоит выступать от России в квалификации Лиги чемпионов, в новом сезоне чередовал победы и поражения - после успешной игры с "Уфой" (3:0) было поражение от "Локомотива" (0:1), а за победой над "Арсеналом" (2:0) последовала осечка в матче с "Уралом" (0:1). С екатеринбуржцами красную карточку получил бразильский полузащитник Кайо, а в концовке встречи в ворота туляков не был назначен пенальти. "Краснодар" подал жалобу на работу главного арбитра матча Евгения Турбина в судейско-экспертную комиссию при президенте Российского футбольного союза (РФС).

В прошлом сезоне ЦСКА в Москве победил со счетом 3:2, а в Краснодаре была зафиксирована ничья - 1:1. Всего команды сыграли между собой 21 матч: минимальное преимущество по победам имеют армейцы (8:7), еще шесть игр завершились вничью. За "Краснодар" могут не сыграть продолжающие восстановление от повреждений защитники Дмитрий Стоцкий и Урош Спайич. У ЦСКА из-за травм не появятся игрок обороны Кирилл Набабкин, полузащитники Ильзат Ахметов и Алан Дзагоев, при этом участие в матче может принять нападающий Федор Чалов, который не выходил на поле в трех последних турах.

Без Алексея Миранчука и Баринова

Притормозивший в последних двух турах "Локомотив" на своем поле встретится с "Ахматом". Грозненский клуб имеет серию из двух побед подряд.

Поражение в прошлом туре от "Спартака" (1:2) стало первым для Марко Николича в качестве главного тренера "Локомотива" в РПЛ - беспроигрышная серия сербского специалиста длилась 12 матчей (семь побед, пять ничьих). Во встрече против красно-белых железнодорожники из-за травм потеряли полузащитников Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова. У последнего повреждены крестообразные связки, футболист вернется на поле не раньше марта следующего года. В лазарете команды также находятся защитник Михаил Лысов, нападающий Лука Джорджевич, под вопросом участие в матче нападающего Федора Смолова, у которого выявили мышечную травму.

"Локомотив" проиграл всего три матча из последних 16 встреч на домашнем стадионе. "Ахмат" же не может забить железнодорожникам на выезде в пяти очных матчах подряд. Грозненцы лишь четыре раза побеждали "Локомотив", история встреч команд насчитывает 28 поединков. После четырех игр "Локомотив" идет на четвертом месте с семью очками, "Ахмат" имеет столько же баллов, но располагается на две строчки ниже.

Подопечные Андрея Талалаева, после неудачного старта одержала две победы подряд над "Ротором" (3:1) и подмосковными "Химками" (2:1). У гостей травмированы защитники Ромеро Анхель и Зоран Нижич. Под вопросом находится участие в матче защитника Ризвана Уциева.

Ничейное дерби

На поле "Ак Барс Арены" в Казани сойдутся "Рубин" и "Уфа". Хозяева поля в трех стартовых матчах набрали всего одно очко, а первую победу подопечные Леонида Слуцкого одержали только в прошлом туре с ЦСКА (2:1). "Рубин" идет на 12 месте.

"Уфа" свою единственную победу в чемпионате одержала в Туле над "Арсеналом" - 3:2. Домашний матч против "Ростова" (0:1) в предыдущем матче получился скандальным, возмущенные судейством уфимцы даже заявляли о намерении сняться с турнира. Клуб написал официальное письмо на имя председателя экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Ашота Хачатурянца, в котором попросил дать оценку работе главного арбитра матча Михаила Вилкова по пяти эпизодам. Команда Вадима Евсеева занимает 11-е место с четырьмя очками.

"Рубин" для "Уфы" является неудобным соперником. Из шести последних матчей казанцы дома ни одного не проиграли. Однако в очном противостоянии принципиальных соперников прослеживается тенденция. Восемь из 12 встреч завершились вничью, при этом в четырех из пяти последних матчей команды обошлись без забитых мячей.

"Рубин" выиграл только два из 11 последних домашних матчей чемпионата, а "Уфа" не знает поражений в шести гостевых поединках подряд (две победы, четыре ничьи). У гостей из-за дисквалификации не сыграет полузащитник Вячеслав Кротов, удаленный за прямую красную карточку в матче с "Ростовом". У "Рубина" кадровых потерь нет.

Ностальгия

Встреча в Волгограде между "Ротором" и "Спартаком" будет иметь нотки ностальгии. В конце прошлого века матчи между этими командами были одними из главных событий чемпионата России. Болельщики со стажем с нетерпением ждут приезда красно-белых.

"Ротор" в новом сезоне пока не побеждал. Команда Александра Хацкевича занимает последнее место в таблице, имея одно набранное очко. Новичок высшего дивизиона добыл единственный балл в гостях у "Динамо", сыграв вничью (0:0). "Спартак" в четырех турах не проиграл ни разу, но дважды потерял очки: красно-белые сыграли вничью с "Сочи" (2:2) и "Уфой" (1:1).

В российской истории соперники провели 26 очных встреч: 15 побед одержал "Спартак", три - "Ротора", еще восемь матчей завершились вничью. Последний раз пути команд пересекались в 2004 году. В Москве была зафиксирована ничья (1:1), в Волгограде победу праздновали красно-белые (3:2).

"Спартак" не сможет рассчитывать на нападающего Александра Кокорина. Он из-за травмы пока не провел в нынешнем сезоне ни одного матча.

Неудобный соперник

Для "Ростова" нынешний старт является худшим за шесть лет. Команда Валерия Карпина после четырех туров занимает девятую позицию в турнирной таблице с шестью очками. Обе победы ростовчане добыли на выезде, обыграв "Тамбов" (1:0) и "Уфу" (1:0). Единственный домашний матч в сезоне для "Ростова" завершился поражением от "Зенита" (0:2).

Из 10 последних матчей южане выиграли только два. На своем поле подопечные Карпина тоже не выглядят убедительно. Из шести последних встреч четыре завершились поражениями.

После четвертого тура "Ростов" со скандалом покинул капитан команды Ивелин Попов, перешедший в "Сочи", а хавбек Бахтиёр Зайнутдинов стал игроком ЦСКА. При этом из "Сочи" в ростовскую команду вернулся нападающий Дмитрий Полоз, выступавший за нее с 2012 по 2017 год. У хозяев под вопросом находится участие в матче защитника Дмитрия Чистякова.

В прошлом туре уральцы одержали первую победу в сезоне, одолев на своем поле "Краснодар" (1:0). Беспроигрышная серия команды Юрия Матвеева составляет уже три матча. "Урал" занимает 10-е место в таблице с пятью очками.

Предстоящая игра станет 19-й в истории противостояния команд. "Ростов" уверенно опережает по победам своего соперника (11:3), еще восемь матчей завершились вничью. На своем поле ростовчане не проигрывают "Уралу" (пять побед, три ничьи). В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью (2:2, 0:0).