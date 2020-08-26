Адетокунбо признан лучшим оборонительным игроком сезона в НБА

25-летний греческий баскетболист впервые стал лауреатом данной награды. На приз также претендовали центровой "Юты" Руди Гобер и форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис. В прошлом сезоне Адетокунбо тоже вошел в тройку финалистов, однако награда досталась Гоберу.

ТАСС, 26 августа. Форвард "Милуоки" Яннис Адетокунбо назван лучшим игроком оборонительного плана по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса, розыгрыш возобновился 31 июля. Команды провели по восемь матчей, чтобы определить всех участников плей-офф.

Адетокунбо был выбран "Милуоки" на драфте 2015 года под общим 15-м номером. По итогам прошлого сезона греческий форвард стал самым ценным игроком лиги. За время выступления в НБА он четыре раза принимал участие в Матче всех звезд, дважды выполняя роль капитана.