Руководство "Формулы-1" не будет запрещать Экклстоуну посещать российский этап

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Новое руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" не будут запрещать Берни Экклстоуну посещать российский этап в Сочи. Такое мнение в интервью ТАСС высказал промоутер российского этапа Алексей Титов.

Руководство "Формулы-1" обсуждало возможность запрета Экклстоуну присутствовать на этапах из-за его заявлений по поводу расизма. Говоря на тему протестов против расовой дискриминации в США, бывший глава гоночной серии заявил, что "во многих случаях чернокожие - даже большие расисты, чем белые".

"Несмотря на публичный конфликт, мы всегда должны помнить об отношениях людей. В этом смысле у нового руководства "Формулы-1" с ориентирами все в порядке, и я уверен, что оно не будет заниматься такими глупостями, как отказ в посещении гонки Экклстоуну на фоне разных взглядов. Diversity (расовое и этническое разнообразие - прим. ТАСС) же как-никак", - признался Титов.

Гран-при России проводится с 2014 года. В этом году российский этап гоночной серии пройдет в Сочи с 24 по 27 сентября.