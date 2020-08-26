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Гран-при России "Формулы-1"

Руководство "Формулы-1" не будет запрещать Экклстоуну посещать российский этап

Говоря на тему протестов против расовой дискриминации в США, бывший глава гоночной серии заявил, что "во многих случаях чернокожие - даже большие расисты, чем белые"
Берни Экклстоун EPA/WALLACE WOON
Описание
Берни Экклстоун
© EPA/WALLACE WOON

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Новое руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" не будут запрещать Берни Экклстоуну посещать российский этап в Сочи. Такое мнение в интервью ТАСС высказал промоутер российского этапа Алексей Титов.

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Руководство "Формулы-1" обсуждало возможность запрета Экклстоуну присутствовать на этапах из-за его заявлений по поводу расизма. Говоря на тему протестов против расовой дискриминации в США, бывший глава гоночной серии заявил, что "во многих случаях чернокожие - даже большие расисты, чем белые".

"Несмотря на публичный конфликт, мы всегда должны помнить об отношениях людей. В этом смысле у нового руководства "Формулы-1" с ориентирами все в порядке, и я уверен, что оно не будет заниматься такими глупостями, как отказ в посещении гонки Экклстоуну на фоне разных взглядов. Diversity (расовое и этническое разнообразие - прим. ТАСС) же как-никак", - признался Титов.

Гран-при России проводится с 2014 года. В этом году российский этап гоночной серии пройдет в Сочи с 24 по 27 сентября.

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