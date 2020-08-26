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Бокс

Рябинский подтвердил, что Поветкин проведет следующий бой против Уайта

Ранее россиянин выиграл у британца нокаутом в пятом раунде в поединке за титул временного чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе
Глава промоутерской компании "Мир Бокса" Андрей Рябинский Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Глава промоутерской компании "Мир Бокса" Андрей Рябинский
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Обладатель временного титула чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин проведет повторный поединок против британца Диллиана Уайта. Об этом на пресс-конференции сообщил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

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40-летний Поветкин выиграл у 32-летнего Уайта нокаутом в пятом раунде в поединке за титул временного чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе, который прошел в Брентвуде (Великобритания). Ранее сообщалось, что Поветкин по контракту должен провести бой-реванш с Уайтом. Позднее Рябинский сообщил ТАСС, что если команды Поветкина и Уайта не договорятся, россиянин может провести бой с украинцем Александром Усиком.

"Следующий бой у нас будет с Уайтом, потому что в контракте есть пункт о реванше", - сказал Рябинский. При этом он не стал исключать вероятность проведения в будущем поединка с Усиком.

В активе Поветкина 39 боев, в которых он одержал 36 побед (25 нокаутом), потерпел два поражения и свел один поединок вничью. В послужном списке Уайта 27 побед (18 нокаутом), два поражения.

Теги
Поветкин, Александр ВладимировичБокс
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