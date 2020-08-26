СМИ: ЦСКА достиг договоренности с "Херенвеном" о переходе Эджуке

ТАСС, 26 августа. Московский футбольный клуб ЦСКА достиг договоренности с нидерландским футбольным клубом "Херенвен" о переходе нигерийца Чидера Эджуке, трансфер может состояться в ближайшее время. Об этом сообщило нидерландское издание Leeuwarder Courant.

По информации источника, ЦСКА готов заплатить за 22-летнего игрока €12 млн. Этот трансфер может стать третьим по стоимости в истории "Херенвена".

"Когда переходил в "Херенвен", знал, что могу стать здесь лучшим и поднять свой рейтинг на рынке. Впрочем, я совершенно не думаю о трансферах, продолжаю делать то, что делаю всегда: много работать и быть терпеливым. Моя карьера - это большое приключение. Надеюсь, я только в начале пути", - сказал Эджуке.

Эджуке перешел в "Херенвен" из норвежской "Волеренги", которой, согласно договору между клубами, достанется процент от последующей перепродажи игрока. В сезоне-2019/20 полузащитник провел за "Херенвен" 25 матчей, забил девять мячей, отдал четыре результативные передачи.