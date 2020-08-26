СМИ: следующий сезон НХЛ может пройти в четырех городах

ТАСС, 26 августа. Национальная хоккейная лига (НХЛ) обсуждает с профсоюзом игроков (NHLPA) возможность проведения сезона-2020/21 в четырех городах. Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала Sportsnet Джон Шэннон.
Hearing the NHL and PA have had preliminary talks about next season. One proposal is to create 4 bubble cities, and rotating all 31 teams in those venues in 8 game increments.— John Shannon (@JShannonhl) August 24, 2020
At present, there’s no indication if all the cities would be in Canada.
But makes the most sense.
По информации Шэннона, стороны провели предварительные переговоры о следующем сезоне. Одно из предложений состоит в том, чтобы создать закрытые хабы в четырех городах по аналогии с проведением матчей плей-офф нынешнего сезона. Каждая из 31 команд будет поочередно играть на этих площадках по восемь матчей.
"В настоящее время ничто не указывает на то, что все города будут в Канаде. Но этот вариант имеет смысл", - написал Шэннон.
Сезон-2019/20 НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса и возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.