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НХЛ

СМИ: следующий сезон НХЛ может пройти в четырех городах

Каждая из 31 команд будет поочередно играть на этих площадках по восемь матчей

ТАСС, 26 августа. Национальная хоккейная лига (НХЛ) обсуждает с профсоюзом игроков (NHLPA) возможность проведения сезона-2020/21 в четырех городах. Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала Sportsnet Джон Шэннон.

По информации Шэннона, стороны провели предварительные переговоры о следующем сезоне. Одно из предложений состоит в том, чтобы создать закрытые хабы в четырех городах по аналогии с проведением матчей плей-офф нынешнего сезона. Каждая из 31 команд будет поочередно играть на этих площадках по восемь матчей.

"В настоящее время ничто не указывает на то, что все города будут в Канаде. Но этот вариант имеет смысл", - написал Шэннон.

Сезон-2019/20 НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса и возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.

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