Сын Константина Цзю Тим выиграл у бывшего чемпиона мира Хорна и продлил серию побед

ТАСС, 26 августа. Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константин Цзю Тим Цзю защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF) и глобальный пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг. В 10-раундовом поединке, прошедшем в Таунсвилле (Австралия), он выиграл у бывшего чемпиона мира WBO Джеффа Хорна техническим нокаутом в восьмом раунде.

Первоначально планировалось провести бой 22 апреля, но он был перенесен из-за пандемии коронавируса.

На счету 25-летнего Цзю теперь 16 побед (12 нокаутом) и ни одного поражения. Боксер дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года. В его активе также титулы чемпиона Австралии, континентальной Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и временный титул чемпиона Океании по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В прошлом году команда Цзю достигла договоренности о проведении поединков с тремя сильнейшими боксерами Австралии - Джоэлем Камиллери, Дуайтом Ричи и Хорном, у первых двух Тим выиграл решением судей.

32-летний Хорн потерпел третье поражение в карьере при 20 победах (13 нокаутом) и одной ничьей. В июле 2017 года австралиец завоевал титул чемпиона мира по версии WBO, победив филиппинца Мэнни Пакьяо. В июне 2018 года Хорн расстался с титулом, уступив американцу Теренсу Кроуфорду.