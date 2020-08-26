Президент Федерации хоккея Белоруссии Геннадий Савилов подал в отставку

"Я ухожу с должности председателя, но не из хоккея, у меня легко на душе, - сказал Савилов. - Мне не стыдно смотреть вам в глаза, мы остаемся партнерами, коллегами и друзьями, которых объединяет любовь к нашему виду спорта. Да, сейчас в определенных кругах и степени мы расходимся во взглядах на развитие хоккея, что, собственно, и является причиной моего прошения об отставке. Однако это означает лишь то, что мое эго не возобладает над нашими общими интересами".

Савилову 44 года, он занимал пост президента ФХБ с июня 2018 года. В качестве профессионального игрока он выступал за минское "Динамо" и московский ЦСКА, является двукратным чемпионом Белоруссии.