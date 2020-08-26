В РФС сомневаются в том, что Евролига по пляжному футболу в 2020 году состоится

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Проведение Евролиги по пляжному футболу в 2020 году находится под вопросом из-за пандемии коронавируса. Такое мнение ТАСС высказал член исполкома Российского футбольного союза (РФС), президент Московской федерации футбола Сергей Анохин.

"Мы сомневаемся, что она будет, поэтому это [участие сборной России в Евролиге] - исключительно вопрос пандемии. У международных организаций пока нет окончательного понимания того, состоится ли турнир", - сказал Анохин.

Проведение суперфинала Евролиги в португальском городе Назаре запланировано на 1-6 сентября. В турнире должны принять участие сборные России, Португалии, Италии, Испании, Швейцарии, Белоруссии, Украины, Франции, Польши, Германии, Азербайджана и Турции.