Хоккеист "Сент-Луиса" Тарасенко пропустит еще полгода из-за очередной операции

ТАСС, 26 августа. Российскому форварду клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Владимиру Тарасенко необходима еще одна операция на плече, он пропустит минимум пять месяцев. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Операция назначена на следующую неделю. Это будет уже третье хирургическое вмешательство на том же плече. Первая операция была проведена в апреле 2018 года, вторая - в октябре прошлого года.

В текущем сезоне "Сент-Луис" не сумел пройти "Ванкувер" в серии первого раунда плей-офф НХЛ (2-4). Тарасенко сыграл в четырех матчах плей-офф из возможных девяти (с учетом предварительного раунда). Хоккеист покинул расположение команды после четвертого матча серии с "Ванкувером" 18 августа. В регулярном чемпионате он провел 10 игр.

Тарасенко стал обладателем Кубка Стэнли в прошлом сезоне в составе "Сент-Луиса", он провел 76 матчей в регулярном чемпионате, набрав 68 очков (33+35), и 26 игр в плей-офф, в которых отметился 17 очками (11+6). Тарасенко был выбран в первом раунде под общим 16-м номером "Сент-Луисом" на драфте НХЛ 2010 года, всего он провел за клуб 507 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 428 очков (214+214). В плей-офф игрок записал на свой счет 49 очков (33+16) в 74 встречах.

Следующий сезон НХЛ стартует не раньше 1 декабря.