Гол Хасимото принес "Ростову" победу над "Уралом" в матче РПЛ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 августа. /ТАСС/. "Ростов" на своем поле обыграл екатеринбургский "Урал" в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0.

На 59-й минуте отличился Кенто Хасимото. Гол японца принес ростовскому клубу победу во втором матче подряд. Лучшим игроком встречи признан защитник "Ростова" Максим Осипенко.

"Ростов" набрал девять очков. "Урал" прервал серию без поражений из трех матчей, екатеринбургский клуб имеет в активе пять очков.

В шестом туре подопечные Валерия Карпина сыграют на выезде с "Краснодаром". "Урал" в этот же день в гостях встретится с "Сочи".