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Футбол в России

Гол Хасимото принес "Ростову" победу над "Уралом" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:0
Футболисты "Ростова" Артем Гусев/ФК "Ростов"/ТАСС
Описание
Футболисты "Ростова"
© Артем Гусев/ФК "Ростов"/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 августа. /ТАСС/. "Ростов" на своем поле обыграл екатеринбургский "Урал" в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0.

На 59-й минуте отличился Кенто Хасимото. Гол японца принес ростовскому клубу победу во втором матче подряд. Лучшим игроком встречи признан защитник "Ростова" Максим Осипенко.

"Ростов" набрал девять очков. "Урал" прервал серию без поражений из трех матчей, екатеринбургский клуб имеет в активе пять очков.

В шестом туре подопечные Валерия Карпина сыграют на выезде с "Краснодаром". "Урал" в этот же день в гостях встретится с "Сочи".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит440010-212
2Спартак52208-411
3Сочи53209-611
4Ахмат53118-610
5Ростов53023-49
6Локомотив52127-67
7Рубин52128-77
8ЦСКА52127-67
9Краснодар52126-37
10Динамо42114-27
11Арсенал51225-65
12Урал51223-55
13Уфа51134-104
14Тамбов51041-83
15Химки50233-62
16Ротор50142-81
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