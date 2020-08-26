СМИ: Месси хочет перейти в "Манчестер Сити"

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 августа. /ТАСС/. Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси хочет перейти в английский "Манчестер Сити". Об этом сообщила в среду аргентинская газета Nacion со ссылкой на источник из окружения спортсмена.

По его словам, в разговоре Месси сказал, что "поговорит с Пепом (тренером Хосепом Гвардиолой - прим. ТАСС), чтобы организовать переход в "Сити".

Ранее Месси сообщил "Барселоне" о желании уйти. Клуб подтвердил получение уведомления от футболиста.

Месси 33 года, он является воспитанником "Барселоны", за основную команду дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football. 14 августа "Барселона" с Месси в составе проиграла "Баварии" со счетом 2:8 в 1/4 финала Лиги чемпионов.