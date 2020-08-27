СМИ: приговоренный к условному сроку Магуайр останется капитаном МЮ

По информации источника, главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер оставил 27-летнего игрока капитаном на ближайшее время. 2 сентября, когда команда вернется к предсезонной подготовке, он рассмотрит это решение на долгосрочной основе.

ТАСС, 27 августа. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" оставит должность капитана команды за защитником Гарри Магуайром, который во вторник в Греции был приговорен к 21 месяцу тюрьмы условно. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Guardian.

21 августа Магуайр, его брат и друг стали участниками потасовки около бара на острове Миконос, после чего оказали сопротивление полицейским при задержании. Спустя два дня Магуайр вышел из-под стражи и отправился в Великобританию, в суде футболиста представлял адвокат. Суд признал Магуайра виновным по всем пунктам и назначил условный срок - 21 месяц 10 дней, спортсмен не признает вину, он заявил, что подаст апелляцию.

Позднее футболист был отозван из сборной на ближайшие матчи Лиги наций. Англичане сыграют против сборных Исландии (5 сентября) и Дании (8 сентября).

Магуайр перешел в "Манчестер Юнайтед" в августе 2019 года из "Лестера" за €87 млн, это самый дорогой трансфер защитника в истории футбола. В прошедшем сезоне он провел в составе клуба 55 игр во всех турнирах. Новый розыгрыш чемпионата Англии стартует 12 сентября.