Матыцин: руководители вузов должны принять все меры для сохранения здоровья студентов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Руководители высших учебных заведений должны принять все необходимые меры, чтобы защитить студентов от распространения коронавирусной инфекции, но при этом эффективно организовать учебный процесс в новом учебном году. Такое мнение в четверг высказал министр спорта РФ Олег Матыцин на встрече с руководителями образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минспорту.

Встреча проходит в четверг в онлайн-формате.

"Хочу поздравить всех с наступающим новым учебным годом и выразить благодарность за проделанную работу. По итогам прошлого года было выпущено 6 517 специалистов. Надеюсь, что открытие учебного года пройдет успешно, с учетом требований Роспотребнадзора. Важно принять все меры, чтобы обеспечить эффективную организацию учебного процесса и обеспечить здоровье студентов", - сказал Матыцин.